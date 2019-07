Your browser does not support iframes.

La Juventus è scesa in campo di buon mattino al Training Center della Continassa per iniziare il secondo giorno di allenamenti agli ordini di Maurizio Sarri. In attesa delle prime amichevoli estive, in programma in Asia per l'International Champions Cup, i bianconeri devono ritrovare la forma atletica migliore e si sono ritrovati a partire da ieri a Torino per iniziare la preparazione. Sarri guida il gruppo con tenacia, per conoscere al meglio tutti i protagonisti della Juventus e i nuovi arrivati dal mercato.



Foto e video dalla Continassa per l'allenamento della Juventus nella nostra gallery dedicata.