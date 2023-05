E' iniziato alle, quasi dopo tre ore. Sarà una nuovo 'pool' a giudicare la Juventus, proprio nel bel mezzo della volata Champions. Secondo quanto raccolto da Gazzetta, i sussurri dicono che la sentenza della Corte federale d’Appello arriverà già in giornata, presumibilmente dopo la chiusura della Borsa. Il dubbio però è la contemporaneità con Empoli-Juve: non sarebbe il massimo pubblicare il verdetto prima del match. Segui il LIVE della giornata con tutti gli aggiornamenti.Stando alle ultime indiscrezioni, la sentenza è attesa intorno alle 22.30, quindi dopo Empoli-JuveLa Corte è da circa due ore in Camera di Consiglio, dalle ultime indiscrezioni la sentenza arriverà in serata.- Il procuratore Giuseppe Chiné ha lasciato il tribunale.Dopo le parole della difesa, si è chiuso il dibattimento, durato quindi quasi tre ore. Adesso la Corte è entrata in camera di consiglio da cui uscirà una decisione.La sentenza potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio anche se non è escluso che slitti a domani, dopo che la Juve avrà giocato contro l'Empoli.Dopo la richiesta di undici punti di penalizzazione avanzata dalla Procura federale della Figc, a Piazza Affari il titolo cede il 4,2% a 0,27 euroEcco come cambierebbe la classifica se la Corte accogliesse tale richiesta: NAPOLI 86, LAZIO 68, INTER 66, MILAN 64, ATALANTA 61, ROMA 59 (una partita in meno), JUVE 58 (una partita in meno)Chinè ha chiesto nella sua requisitoriaper i quali il Collegio di Garanzia dello Sport aveva rimandato alla Corte di Appello federale per una nuova valutazionee 8 mesi di inibizione agli ex dirigenti coinvolti nelle indagini. Si badi bene: non si tratta della sentenza, ma solo della richiesta dell'accusa. Il processo va avanti.Presente anche il presidente Ferrero: si trova a Roma in questo momento, nonostante l'udienza sia da remoto.Al via l'udienza: si svolgerà da remoto, sarà rivalutata la penalizzazione alla Juventus.Per il quotidiano, anche la possibilità teorica e normativa di un secondo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ha un peso specifico più limitato. Intendiamoci, il ricorso sarebbe legittimo e possibile. Ma i giudici dell’ultimo grado presso il Coni nelle motivazioni hanno detto chiaro e tondo che spetta alla Corte d’Appello della Figc la quantificazione della nuova pena. Se restasse ai 9 punti del processo del 20 gennaio (poi aumentati dai giudici a 15), la sanzione rischierebbe di non essere afflittiva. Meglio, lo sarebbe se il campionato finisse stasera, anche in caso di vittoria della Juve a Empoli visto che a quel punto il vantaggio di Allegri su Pioli sarebbe di 8 punti.