Primo giorno di scuola, il terzo della nuova era Allegri: la Juventus riparte da casa sua, dai cancelli della Continassa e dai test al JMedical. A partire dal primo pomeriggio, i bianconeri convocati sono attesi al centro medico per dare ufficialmente il via alla stagione.



Ai test atletici in programma oggi parteciperanno Perin, Pinsoglio, Bremer, Vlahovic, Iling, Barrenechea, Ake, Yldiz, Ranocchia, Nicolussi Caviglia, Soulé, Huijsen e Daffara. Mentre ci sarà un allenamento personalizzato per gli altri calciatori bianconeri già arrivati settimana scorsa: Pogba, Fagioli, Kaio Jorge, Frabotta e De Sciglio.

