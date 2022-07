Pronti, partenza, via. La Juve, quella vera o una versione quantomeno somigliante, si troverà solo domenica 10 luglio. Ma già oggi si sono aperte le porte della Continassa per alcuni giocatori che devono ancora proseguire il percorso di recupero dall'infortunio o che non hanno dovuto ritardare l'appuntamento con le vacanze non avendo giocato con le nazionali, un po' alla volta lo Juventus Training Center si ripopolerà. Non c'è nemmeno Max Allegri, che a sua volta si godrà qualche giorno supplementare di vacanza tornando a ridosso del week-end. Sono questi i giorni in cui si aprono le porte e si aspetta di spalancarle anche ai primi grandi acquisti, vedi Paul Pogba e Angel Di Maria. Ma sono anche i giorni in cui si dovrà provare a chiudere almeno i principali casi aperti: ce ne sono tanti in casa Juve, situazioni in sospeso da risolvere nel minor tempo possibile per fare in modo che non si debba affrontare un mercato di rincorsa e di piani di riserva. C'è Matthijs de Ligt, ovviamente. Ma non è il solo caso aperto.Scoprili tutti in gallery