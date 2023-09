Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha comunicato che il 21 settembre prossimo prenderà al via il percorso formativo a Vinovo. Di seguito la nota del club.'Una bella notizia per i tecnici del Settore Giovanile bianconero. Riparte il 21 settembre “Juventus Studium”, una serie di incontri formativi dedicati specificamente al personale tecnico che lavora con le giovani e con i giovani giocatori bianconeri.L’iniziativa, sperimentata nel 2020 (durante il periodo del lockdown), riparte con una struttura che sarà a cadenza mensile, con l’ausilio, a ogni incontro, di relatori di alto profilo, sia afferenti al mondo del calcio che provenienti da altre realtà.Sarà l’occasione, quindi, per una formazione davvero a 360 gradi per tutti i tecnici delle Giovanili, femminili e maschili, e si parte giovedì 21 con il primo appuntamento dedicato alla presentazione del progetto, con Federico Cherubini (Chief of Staff)'.