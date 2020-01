Juventus e Roma si sono affrontate 16 volte in Coppa Italia: bilancio in equilibrio con sette vittorie per parte e due pareggi. Ecco tutti i precedenti, riportati dal sito ufficiale della Juve:



5 SU 9 - La Juventus ha vinto cinque dei nove precedenti casalinghi con la Roma in Coppa Italia (4P): solo in due di queste nove gare, nel 2006 e nel 1940, entrambe le squadre sono andate a segno.



ROMA AI QUARTI - Sono sette le stagioni in cui Juventus e Roma si sono incrociate ai quarti di finale di Coppa Italia (11 incontri): tre passaggi del turno bianconeri e quattro giallorossi, incluso il più recente nel 2014.



JUVE, DAL 2009 - Da quando i quarti di finale sono tornati in gara secca (2009), la Juventus ha passato sette volte su 11 il turno: nel periodo è stata eliminata in due quarti di fila solo nel 2010 e 2011, quando alla seconda stagione si fermò proprio contro la Roma.