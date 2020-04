Un nuovo acquisto per Maurizio Sarri. Sarà questo Sami Khedira, centrocampista bianconero che non gioca dallo scorso 26 novembre (in casa contro l'Atletico), pochi giorni prima dell'intervento di pulizia al ginocchio sinistro. Come scrive La Gazzetta dello Sport "Sami in questo momento è in Germania, in attesa che dalla Juventus arrivino indicazioni sulla ripresa degli allenamenti, pronto a ripartire per Torino e a rimettersi a disposizione di Sarri [...] può diventare un’arma importante, soprattutto in un finale di stagione molto compresso. Khedira finora ha giocato poco (942 minuti stagionali) e non ha mai segnato (cosa che non gli era mai capitata nelle precedenti 4 stagioni in bianconero). Un dato su tutti fa capire perché il suo innesto in mezzo può essere prezioso: Khedira è il secondo della mediana bianconera (dopo Ramsey) per tiri dentro l’area (9) pur essendo nel reparto quello che ha giocato di meno".