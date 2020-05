Vedere il ritorno della Bundesliga è stato un toccasana per gli appassionati di calcio. Abbiamo avuto l’evidenza che tornare a giocare a calcio si può fare, in più è cresciuta la consapevolezza che, se ce l’hanno fatto loro, ce la possiamo fare anche noi prendendone esempio. Mentre governo, Lega e Figc ridiscutono, per un’altra volta, le misure del protocollo medico per gli allenamenti di gruppo, è spuntata una data avanzata dai club per la ripresa della Serie A, il 13 giugno. Il premier Conte frena per mancanza di garanzia, ma spingersi in là con la fantasia, a tratti lucida, è una cosa ammessa, lecita e galvanizzante da fare LA JUVE AL RITORNO – Tuttosport propone la probabile formazione che Sarri metterà in campo al rientro contro il Bologna (turno prima del quale venne fermato il calcio): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.