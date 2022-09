Non tutto, perché dopo questa ci saranno altri 12 punti a disposizione nelle prossime cinque partite di Champions e per dirla alla Allegri ne serviranno 10 per passare il turno, ma molto più di quanto possa apparire leggendo Juve-Benfica. Lo snodo cruciale, il primo dell'anno, è arrivato e i bianconeri si presentano non al meglio, per usare un eufemismo. Eppure, altra chance non c'è: serve una vittoria, solo una vittoria. Senza gli spesso citati Chiesa e Pogba, ma anche senza Rabiot e Locatelli, oltre ad Alex Sandro."In tribuna no, o in campo o in panchina - ha detto a Prime Allegri, che poi ha proseguito - Solo un allenamento con la squadra, difficilmente sarà schierato. E' importante". Una carta da giocarsi a partita in corso per un giocatore che inevitabilmente va centellinato. Fino a qui solo 147' in tre presenze, con un gol e un assist. La super partita con il Sassuolo all'esordio, poi lo stop al 66esimo. Fuori con Samp e Roma, dentro con lo Spezia per 36', per garantire qualità e aiutare a portare a casa il risultato (parola di Allegri), 45' con la Fiorentina prima di un nuovo stop.Sì, perché prima della sosta mancano due partite e in entrambe Di Maria sarà fondamentale. Questa sera a gara in corso, per consolidare, cucire, ammaliare e decidere, contro il Monza dal 1' in una Juve che avrà fuori anche Milik e Cuadrado per espulsione. Insomma, il momento chiave lo deve vedere protagonista, del resto è stato preso proprio per questo. Non al meglio, recuperato all'ultimo, ma presente e la realtà racconta di una Juve aggrappata al suo talento.