Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivanha detto la sua sulle squadre italiane in, commentando anche la situazione dellatra campo e non solo. Ecco le sue parole: "Ci sta andando di lusso, abbiamo portato due squadre (forse tre, lo sapremo oggi) agli ottavi di Champions; due, forse tre, italiane tra le prime sedici d'Europa, una delle quali è testa di serie, vi rendete conto? Non a caso nevica [...]. Due (forse tre) espressioni di un campionato che in questo momento vede la sua società più prestigiosa, amata e vincente, la Juventus, alle prese non con una, bensì condelle procure dello Stato e federali che le stanno creando imbarazzi, inquietudini e danno d'immagine: con un documento ufficiale, la proprietà ha addirittura ammesso di temere per la continuità aziendale".