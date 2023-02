#Kostic insultato dalla curva dello Spezia, risponde con stile.

Spero gli squalifichino lo stadio a questi razzisti bifolchi.

Bordata di fischi e cori ieri sera allo Stadio "Picco" contro Filip. L'esterno serbo della, sostituito all'81' per fare spazio a Samuel Iling-Junior dopo una buona prestazione impreziosita anche da un assist, è stato preso di mira dai tifosi dellopresenti a pochi metri dal campo che gli hanno rivolto parecchi insulti, anche di matrice razzista. Il giocatore non si è scomposto, mantenendo la calma, ma in risposta ha indirizzato loro un gesto quasi a volerli invitare a continuare, per poi alzare un pollice in una sorta di ironica "approvazione". Il video del momento ha subito fatto il giro dei social, scatenando l'indignazione del mondo bianconero:, "Anche in questo caso mancano le immagini?", i commenti più diffusi. Eccolo qui sotto.