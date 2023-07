Dal sito ufficiale della Juve.Una bella novità è pronta per essere esposta alloe sarà un’occasione in più per visitarlo nei prossimi giorni.Sì, perchè a partire da sabato 15 luglio 2023 nel Museo bianconero – in occasione delle celebrazioni dei 90 anni dalla fondazione del Museo Nazionale dell’Auto (Mauto) – verrà esposta la mitica. La vettura era di proprietà di– moglie del nostro Presidente– e in suo ricordo la donò al Mauto nel 1937.Costruita fra il 1927 e il 1929 – in oltre 20mila esemplari – era disponibile nelle versioni torpedo, berlina, cabriolet, spider, taxi.