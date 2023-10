che si disputerà negli Usa a giugno. Il torneo, organizzato dalla FIFA, mette in palio ricavi molto importanti per chi riuscirà a partecipare.e anzi, può contare ancora su un margine rilevante rispetto alle rivali, ossia Milan e Napoli. Da regolamento infatti, solo due squadre per nazione potranno esserci e l'Inter è già praticamente dentro.I CRITERI - Per stilare la lista delle squadre che prenderanno parte alla nuova competizione, conterà il ranking derivante soltanto dai risultati in Champions e saranno prese in considerazione le ultime quattro edizioni. Quattro posti di diritto alle vincitrici della Champions (già qualificate quindi Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City) e gli altri 8 appunto a seconda del ranking.La prima idea era applicare il ranking Uefa per club: 2 punti per vittoria, 1 pari, 4 partecipazione, 5 per gli ottavi, 1 per quarti, semifinali e finali. Spunta, scrive la Gazzetta dello Sport, una proposta diversa per premiare di più i successi: 3 punti vittoria, 1 pari, 5 per la partecipazione e basta bonus. Con il nuovo regolamento ancora in attesa di approvazione dalla Fifa, la situazione aggiornata al terzo turno di Champions sarebbe: Bayern 102, Psg 73, Inter 70, Porto 63, Borussia 62, Barça 59,Benfica 49, Ajax 47.La Juve si contende il posto con Napoli e Milan. I bianconeri sono consapevoli che non dipenderà più da loro, visto che non partecipano alla Champions, ma dai risultati delle altre due italiane. IVincendo le altre tre partite del girone, andrebbero rispettivamente a 48 e 47 punti, quindi ancora dietro alla Juve, ma con poi la qualificazione da giocarsi. Se invece dovesse rimanere il ranking Uefa, i bianconeri sarebbero a 47 punti con Milan a 37 e Napoli a 33.