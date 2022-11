Su Wojciechci sono davvero pochi dubbi, è lui l'MVP di Polonia-Arabia Saudita. Ma anche Arek, Adriene Angel, in fin dei conti, mettono d'accordo tutti (nessun commento, chiaramente, su Leandro Paredes, rimasto ancora in panchina per tutti i 90' dell'Argentina). Dai quotidiani in edicola oggi arrivano giudizi pressoché unanimi sui tre giocatori dellaimpegnati ieri al, nella seconda gara dei rispettivi gironi. Qui di seguito le pagelle.- Noi vi abbiamo raccontato la sua prova QUI - Subito reattivo su Kann; mostruoso per due volte su Al-Dawsari, sul rigore e poi a tu per tu. Super Szczesny santo subito.- Para un rigore fondamentale, poi la ribattuta e anche tutto il resto.- Noi vi abbiamo raccontato la sua prova QUI - Gira attorno a Lewa, fino all'attimo fuggente della traversa. Meritava il gol.- Con lui in campo per Lewa è più facile essere pericoloso. Colpisce anche una traversa.- Noi vi abbiamo raccontato la sua prova QUI - Ormai la personalità e da condottiero: un gran colpo di testa, una sforbiciata, momenti da play. Il gol però è colpa sua: Christensen lo brucia.- Ovunque, e mette la quantità in ogni giocata. Nella ripresa cerca il golazo con una spettacolare mezza rovesciata.- Noi vi abbiamo raccontato la sua prova QUI - Primo tempo da letto e cuscino, per intensità. Nella ripresa è lui a suonare la carica, prima ancora della discesa dopo l'1-0.- Quando strappa è un problema per i messicani, quando deborda sulla fascia mette i brividi a tutti i tifosi della Tricolor. Serve l'assist della vittoria a Messi. In crescita. Esponenziale.