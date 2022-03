Prosegue il percorso di recupero dagli infortuni di. Lo fa sapere direttamente la, spiegando che i tre giocatori hanno lavorato parzialmente in gruppo nell'allenamento odierno post Coppa Italia, che ha visto la rosa di Allegri divisa in due gruppi: scarico tra palestra e piscina per chi ha giocato ieri sera contro la, esercitazioni tecniche con possesso palla e sviluppo del gioco con partitella finale per gli altri.Archiviato il primo round della semifinale, infatti, il focus si è subito spostato sul campionato dove i bianconeri sono attesi dal match contro lovalevole per la ventottesima giornata di campionato. Contro i liguri si giocherà domenica 6 marzo all’Allianz Stadium alle 18: arbitrerà il match Fourneau, coadiuvato da Cecconi e Rocca, quarto ufficiale Miele, VAR Mazzoleni, AVAR Rossi. Ultimi biglietti disponibili QUI Sembra avvicinarsi, dunque, il momento del rientro in squadra di Bernardeschi, Dybala e Rugani. Non si può dire lo stesso, invece, per alle prese con un'elongazione del soleo sinistro : le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni.