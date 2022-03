Dal sito ufficiale della Juve:Rientrata nella notte da Firenze con la vittoria nella gara di andata della semifinale della Coppa Italia Frecciarossa, lasi è ritrovata già questa mattina alper iniziare a preparare la prossima sfida.Adesso, infatti, il focus si sposta sul campionato dove i bianconeri sono attesi dal match contro lovalevole per la ventottesima giornata di campionato. Contro i liguri si giocherà domenica 6 marzo all’Allianz Stadium alle 18: arbitrerà il match Fourneau, coadiuvato da Cecconi e Rocca, quarto ufficiale Miele, VAR Mazzoleni, AVAR Rossi. Ultimi biglietti disponibili QUI La squadra, come succede in ogni post gara, si è divisa in due gruppi per la sessione di allenamento odierna: scarico tra palestra e piscina per chi ha giocato ieri sera contro la, esercitazioni tecniche con possesso palla e sviluppo del gioco con partitella finale per gli altri.si sono allenati parzialmente in gruppo., persistendo il fastidio al polpaccio riferito nel corso della partita di Empoli, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una elongazione del soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni.Domani una nuova giornata di lavoro attende i bianconeri, con appuntamento fissato per il mattino.