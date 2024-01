Giornata di lavoro alla Continassa, in vista del match di sabato traedall'Allianz Stadium. Sul campo anche una new entry, ovvero il nuovo acquisto Tiagoche si è aggregato per la prima volta ai compagni dopo la firma sul contratto della giornata di ieri, seguita alle visite mediche di rito. Il focus della sessione di allenamento, come sottolineato sui canali ufficiali bianconeri, è stato il possesso palla e schemi avanzati con difesa schierata; prima di salutarsi, una partitella finale (ancora a parte, come vi abbiamo già raccontato , Federico Chiesa e Adrien Rabiot).