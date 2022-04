1









Dal sito ufficiale della Juve:



Sarà un weekend di allenamenti per la Juventus, attesa dalla sfida con il Sassuolo lunedì 25 aprile. I bianconeri hanno iniziato a preparare la gara contro i neroverdi dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia Frecciarossa con il successo sulla Fiorentina, e stamattina, allo Juventus Training Center, il gruppo ha continuato a lavorare.

La squadra oggi si è concentrata su esercitazioni sui passaggi per lo sviluppo dell’azione, per poi dedicarsi alla fase di costruzione della manovra avanzata. Domani l'appuntamento è nuovamente fissato per il mattino.