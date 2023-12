Dal sito ufficiale della Juve.Si avvicina il big match casalingo che attende lanella 15^ giornata di campionato, la sfida contro ilin programma per venerdì 8 dicembre alle 20.45 all’Allianz Stadium. I bianconeri, a 48 ore dalla gara, hanno svolto al JTC unaIl lavoro odierno è stato fatto dividendo il gruppo in funzione dei ruoli in campo, con la difesa che si è concentrata soprattutto sulla fase di costruzione e di copertura contro il reparto offensivo. Diverso invece il focus per centrocampisti e attaccanti, che hanno posto maggiore attenzione sulle combinazioni di gioco e sulle conclusioni.Domani, giovedì 7 dicembre, è giorno di vigilia della gara: la squadra si allenerà in mattinata e poi Mister Allegri presenterà il match in conferenza stampa alle ore 14 (in diretta su Juventus TV).