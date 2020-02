La Juventus è tornata ad allenarsi, dopo la trasferta notturna di rientro da Ferrara. In gruppo, si è rivisto Miralem Pjanic, mentre Higuain ha proseguito a parte.



Ecco il comunicato del club:



"Rientrata nella notte a Torino dopo il colpo esterno con la SPAL, la Juve si è messa immediatamente al lavoro. Mercoledì torna infatti la Champions League, con i bianconeri attesi dall’andata degli ottavi di finale in casa del Lione.



Gli uomini di Maurizio Sarri si sono allenati in mattinata al JTC: scarico per chi è sceso in campo a Ferrara e lavoro tecnico/fisico per il resto della squadra. Miralem Pjanic è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Gonzalo Higuain ha proseguito il suo lavoro personalizzato sul campo.



Domani, lunedì 24 febbraio, la seduta è in programma al mattino"