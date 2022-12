Altra giornata di lavoro per la, tornata in campo questa mattina alla Continassa per preparare l'amichevole di venerdì contro loe il match del 4 gennaio contro la. Alcune immagini dell'sono state svelate dall'account Twitter dello stesso club, in cui si nota un entusiasta Federicoimpegnato nel torello con i compagni ma anche Arek, sorridente al momento dell'ingresso in campo. Nella nostra gallery i video della mattinata.