Dopo i risultati maturati nell'ultima giornata, il campionato italiano si fa sempre più avvincente. Tante le sorprese da registrare in questo turno, con il passi falsi di Inter ed Atalanta che sono finiti sotto i riflettori e che hanno sensibilmente rimesso tutto in discussione. Ma se il rush finale di stagione è il focus principale di tutto l'ambiente bianconero, non si potrebbe dire il contrario per quel che riguarda il mercato invece. Nel quartier generale della Continassa infatti, si continuano a monitorare i vari profili di livello da consegnare a Max Allegri per tornare a vincere a stretto giro di posta e la lista dei nomi che figura sul taccuino di Cherubini e Arrivabene è significativa. NEL MIRINO - I reparti che hanno bisogno di maggiori rinforzi sono sicuramente il centrocampo e la difesa, dato che nella finestra invernale la Vecchia Signora si è assicurata il suo fuoriclasse in attacco per i prossimi 10 anni almeno. Ecco che dunque una delle strade percorribili porta direttamente a Londra, precisamente dalle parti di Stamford Bridge. Il tornado che si è abbattutto sul Chelsea gli poribisce di fare mercato in estate e proprio per questi in tanti si starebbero guardando attorno, nel tentativo di cambiare aria. Uno di questi è il difensore Tonino Rudiger, ormai certo del suo divorzio dai Blues con i quali andrà in scadenza di contratto tra poco più di 3 mesi, ma sul quale c'è una concorrenza agguerrita. Non solo la Juve infatti, stando a quanto riportato anche dalla versione odierna di Tuttosport anche il Real Madrid e soprattutto il Bayern Monaco sarebbero sul giocatore, con i bavaresi che al momento sembrerebbero essere in vantaggio. I bianconeri però proveranno a giocarsi le loro carte fino all'ultimo e non è da escludere che alla fine possa arrivare una fumata bianca.