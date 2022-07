Intervenuto ai microfoni di Tuttosport,ha detto la sua anche sull'importanza dell'allenamento "mentale". Ecco il pensiero del difensore della: "Secondo me è la cosa più importante. Se stai bene fisicamente e bene tecnicamente, ma con la mente non sei a posto, è difficile fare le cose bene in campo, così come nella vita. È normale. Stiamo lavorando tanto su quell’aspetto, perché è troppo importante. Secondo me dobbiamo imparare ad essere così arroganti, nel senso buono: vincere delle partite e conseguentemente i campionati. Noi stiamo provando proprio questo, anche nel gioco, in questi giorni di allenamento. Tenere palla, essere arroganti nella loro metà campo, quando siamo in fase di possesso, per vincere le partite".