A pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A, con la grande sfida di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Roma (qui gli ultimi biglietti disponibili), la Juve ha continuato la preparazione, ripresa ieri dopo due giorni di stop.I bianconeri sono scesi in campo nel pomeriggio, focalizzando la loro attenzione su esercitazioni tecniche individuali per ruolo e situazioni per lo sviluppo della manovra avanzata.Sono anche iniziati i rientri dagli impegni delle Nazionali: i primi a tornare alla Continassa, ovviamente, sono stati gli Azzurri, dopo l’ultima gara di domenica scorsa contro il Belgio. Rientrati anche Kulusevski, de Ligt, Szczesny e Ramsey.Domani appuntamento al pomeriggio.