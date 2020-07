Gonzalo Higuain è ancora importante per la Juve. Serve anche il suo apporto in questo finale di stagione per arrivare in fondo in campionato e in Champions League. Poi, a fine agosto, bisognerà parlare del futuro, capire come concludere la storia d’amore tra il Pipita e i bianconeri. Intanto però la Juve si sta già muovendo per trovare un sostituto adeguato, che permetta di esaltare le caratteristiche di Ronaldo e Dybala.





Il profilo preferito, numero uno sulla lista di Paratici, resta quello di Arkadiusz Milik. Il polacco è pronto a sbarcare a Torino, lo ha fatto capire anche al Napoli, che infatti ha irrigidito la propria posizione verso la Juve. Sarà cessione, ma l’interesse di Atletico Madrid, Tottenham e Roma non fa dormire sonni tranquilli a Paratici. Che, quindi, continua a sondare il mercato alla ricerca di alternative valide.





Il piano B, qualora Milik si rivelasse troppo complicato, porta in questo momento ad Alexandre Lacazette, in uscita dall’Arsenal, nel mirino anche dell’Atletico Madrid. Scopri nella gallery gli altri possibili sostituti di Gonzalo Higuain!