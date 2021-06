La priorità della Juventus sul mercato è un centrocampista centrale. Regista, possibilmente. Il primo nome è quello di Manuel Locatelli che sta brillando all'Europeo, l'alternativa è quel Miralem Pjanic che Allegri conosce molto bene e non si è ambientato a Barcellona. I dirigenti della Juve però sono già al lavoro per rinforzare la rosa in ogni reparto, difesa compresa.



IL PUNTO IN DIFESA - Confermato Szczezny in porta per volontà del nuovo allenatore, dopo l'addio di Buffon si sta cercando un vice del polacco. Qualche metro più avanti il reparto sembra completo ma anche lì ci saranno cambiamenti. A oggi i quattro centrali bianconeri sono De Ligt, Bonucci, Chiellini e Demiral, ai quali vanno aggiunti Dragusin aggregato alla prima squadra già dalla scorsa stagione e Rugani rientrato dal prestito al Cagliari. L'idea della società però è quella di sistemare il reparto con qualche uscita e volti nuovi.



L'OBIETTIVO - Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi piace molto il profilo di Nikola Milenkovic, classe '97 della Fiorentina che si adatta alla perfezione alla difesa a tre, ma all'occorrenza può giocare anche in una difesa a quattro come centrale o terzino destro. Il contratto è in scadenza nel 2022 e il giocatore non ha intenzione di rinnovare, per questo la società sta pensando di venderlo già quest'estate per evitare il rischio di perderlo a zero tra un anno. La valutazione si aggira intorno ai 15/18 milioni di euro, il difensore è seguito con attenzione anche da club di Premier League e i bianconeri potrebbero inserire una contropartita nell'affare. La Juve studia l'affare Milenkovic, ma prima deve lavorare in uscita.