Romelu Lukaku continua a spingere per il trasferimento in Serie A in questa caldissima estate di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus continua a lavorare all'operazione tramite gli intermediari, per provare a chiudere il grande colpo in attacco e superare la concorrenza dell'Inter, che però al momento rimane favorita nell'affare. Il motivo? Piero Ausilio si è già recato a Londra nei giorni scorsi per provare a convincere il Manchester United, anche se l'accordo definitivo non si è trovato. E i bianconeri continuano a sperare.