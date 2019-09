Laquest'oggi è tornata in campo alla Continassa per preparare la partita di sabato pomeriggio contro la. La buona notizia per i bianconeri è il ritorno in gruppo diQuesto il report dell'allenamento riportato dal sito ufficiale: "I bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio a Vinovo e, dopo il riscaldamento, si sono dedicati ad esercizi di tattica, per poi concludere l'allenamento con la partitella.Assente Alex Sandro, per motivi familiari. La squadra sarà nuovamente al JTC domani pomeriggio, per l'ultima seduta prima del match e, prima di guidare i suoi uomini in campo, mister Sarri terrà la consueta conferenza stampa di vigilia., sarà come sempre trasmesso in diretta da Juventus TV".