La Juventus continua la caccia a una quarta punta, per completare il reparto offensivo dove finora ci sono solo Ronaldo, Morata e Dybala. Fabio Paratici sta valutando diversi profili, tra i quali c'è anche l'ex Genoa Krzysztof Piatek, che vorrebbe lasciare la Germania e l'Hertha Berlino per tornare in Italia. Piatek ma non solo, perché la dirigenza bianconera sta valutando anche le piste che portato a Scamacca (del Genoa ma di proprietà del Sassuolo), Llorente (in uscita dal Napoli) e Pellè (svincolato dopo l'avventura in Cina nello Shandong Luneng).