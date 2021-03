Alla fine della stagione in casa Juventus potrebbe essere attuata una rivoluzione che vedrebbe molti giocatori lasciare Torino. Tra i punti fermi del futuro però c'è sicuramente il brasiliano: giocatore fondamentale per Pirlo che oltre a fare il terzino destro e il centrale di difesa si sta mettendo in evidenza anche come mediano in mezzo al campo. Per qualcuno è addirittura il miglior centrocampista della rosa, e secondo quanto riporta Tuttosport le prestazioni del giocatore stanno convincendo la Juventus a prolungare di una stagione il contratto attuale in scadenza nel 2024.