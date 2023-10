Del terzetto brasiliano è rimasto solo lui. Fuori, tocca aguidare la linea difensiva bianconera, affiancato da chi è rimasto:. A poco più di un anno dal suo arrivo, dunque, si vestirà di nuove responsabilità ed è chiamato a dare continuità alle ultime prestazioni positive. Uno sguardo al presente, dunque, ma anche al futuro.Riguardo questo, a raccontare le ultime è calciomercato.com: “Il suo in particolare rientra nella categoria dei prolungamenti buoni per abbattere i costi di bilancio alla voce ammortamento, non tanto in termini di ingaggio da rivedere. Perché quello di Bremer, infatti, dovrebbe restare più o meno quello che è stato concordato poco più di un anno fa, compreso. A livello di ammortamento, per ora, invece incide per quasi 9 milioni a stagione,. Un discorso avviato per tanti, tutti chiamati a venire incontro senza particolari sacrifici alle necessità del club bianconero.”.