L'ufficialità dell'infortunio di Juan Cuadrado rischia di far passare in secondo piano la situazione relativa al resto del gruppo Juve, che sta preparando la trasferta di Oporto. Questi due estratti del report ufficiale dell'allenamento di stamattina alla Continassa: "Nella sessione di allenamento mattutina la squadra si è focalizzata su esercitazioni tattiche e possessi. Dybala e Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo."



Domani Andrea Pirlo scioglierà definitivamente le riserve sulla Joya e il centrocampista gallese, che però si presume vengano convocati, avendo continuato a ritardare il rientro in campo proprio in vista dell'impegno in Champions League.