La Juve si muove ancora, si muove forte. E non solo per il grande nome come poteva essere - e come può tutt'ora - Paul Pogba: l'obiettivo è anche portare a casa un difensore centrale di livello, che possa prendere le redini di un altro grande addio di ieri sera, quello di Giorgio Chiellini.



AVANZA GABRIEL - C'è il vuoto del capitano da colmare, e per il Corriere dello Sport il mirino è puntato tutto su Gabriel dos Santos Mahalhaes, centrale brasiliano dell'Arsenal, di appena 25 anni. Ai Gunners piace da tanto tempo Arthur e non è un segreto che entrambe possano pensare allo scambio, anche per andare incontro ai bianconeri. Si valuta tutto, si valuta soprattutto il presente per regalare alla Juve un futuro vincente. Un passo alla volta, anche in difesa.