di Nicola Balice

Il problema è Alex Sandro. La soluzione è sul mercato. Solo che il problema Alex Sandro va prima affrontato con lo stesso giocatore e il suo entourage. Il rendimento dell'esterno brasiliano è andato via via calando nelle ultime stagioni, qualche segnale incoraggiante è pure arrivato ma nel complesso nulla che possa giustificare l'ingaggio strappato in sede di ultimo rinnovo: 6 milioni netti più bonus e ricco premio permanenza agli agenti. Quanto basta per impedire alla Juve di voltare effettivamente pagina sulla sinistra, finché c'è Alex Sandro non si potrà effettuare un grande investimento. Ecco perché, a un anno dalla scadenza del contratto, il club bianconero sta provando a venderlo. Fin qui, senza successo, soprattutto perché non è arrivata ancora una reale apertura all'addio da parte del brasiliano. Ma mentre prosegue l'alternanza continua tra lui, Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini, chi sono i profili che maggiormente interessano alla Juve per il ruolo di terzino sinistro? Scoprili in gallery