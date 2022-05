La stagione in corso è ormai giunta al capolinea e per la Juve è tempo di iniziare a fare i bilanci, nonostante ci sia ancora una finale di Coppa Italia da giocare. In attesa di capire se i bianconeri riusciranno a portare a casa un trofeo per il decimo anno consecutivo, negli uffici della Continassa si guarda da tempo già al futuro, per capire come perfezionare e ultimare al meglio la rosa a disposizione di mister Allegri. E' inevitabile pensare che il primo grande colpo da effettuare riguardi il centrocampo e i profili monitorati da Madama in questi mesi sono molti.



PRIMA SCELTA - La stagione altalenante di Locatelli e i numerosi infortuni subiti da Arthur e Mckennie infatti non hanno garantito la stabilità e l'affidabilità desiderata, lasciando evincere di quanto la Juve abbia urgentemente bisogno del suo 'Vlahovic' in mezzo al campo. I candidati ideali sono da sempre i soliti due: Paul Pogba e Milinkovic-Savic, ma le loro posizioni con i rispettivi club di appartenenza sono ben diverse. Per il francese è risaputo che a fine stagione lascerà lo United, club nel quale ha avuto un involuzione, oltre a una svariata quantità di problemi che però, lascerà liberamente in virtù della scadenza di contratto, spianando di fatto la strada alle pretendenti. Qui sorgono i problemi, dato che la concorrenza si chiama Real Madrid o Psg e la sensazione è che bisognerà andare incontro ad una vera e propria asta di mercato, ma ad oggi le volontà di Pogba spingono verso Torino. Diversa la situazione del serbo, anche lui prossimo a lasciare la Lazio che però, non farà sconti e pretende una cifra di almeno 70 milioni di euro per il suo cartellino. Un pò troppi per Madama che, vorrebbe inserire qualche contropartita tecnica per cercare di far diminuire l'esborso economico. In caso contrario si virerebbe su altri fronti ma ad oggi quella che porta al Sergente è una pista concreta.



ALTERNATIVE - Quelli di Milinkovic e Pogba però non sono i soli profili messi nel mirino della Juve. Sono state prese in considerazione infatti, anche le candidature degli olandesi De Jong e Gravenberch, oltre all'italo-brasiliano Jorginho, anche lui totalmente incerto su quello che dovrà fare nel suo futuro. Per l'ex Ajax bisogna capire quale sarà il suo ruolo nelle gerarchie di Xavi che, sembra averlo reinserito all'interno del progetto, mentre il baby talento dei Lancieri sembra prossimo a vestire la maglia del Bayern.