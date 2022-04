4









I fronti su cui lavorare sono molteplici, sostanzialmente serve almeno un colpo per ogni reparto. Il prossimo si preannuncia un mercato particolarmente intenso per la Juve, che sta già iniziando a porre le basi per le prime trattative con l'obiettivo di condurre una sessione di compravendite di primissimo piano, con l'obiettivo di alzare la qualità della squadra per consentirle di competere nuovamente ad alti livelli, in Italia e in Europa. Uno dei nomi in cima alla lista dei bianconeri, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è quello di Antony, talento brasiliano classe 2000 dell'Ajax per cui di settimana in settimana aumenta la mole di richiesta di informazioni. Dal punto di vista tecnico, la Juve sa già tutto su di lui (che però attualmente è ai box per un infortunio alla caviglia). Ma in questa fase nulla può essere lasciato al caso. Da valutare innanzitutto le richieste del club olandese, che per ora non scendono sotto i 35 milioni di euro anche a fronte di un acquisto da oltre 18 milioni nell'estate 2020. Necessario, poi, prestare attenzione alla concorrenza, sempre più agguerrita, con il Bayern Monaco in pole position dopo aver già soffiato Ryan Gravenberch proprio alla Juve, senza dimenticare il Manchester United specialmente se dovesse riuscire il corteggiamento per l'attuale tecnico dei Lancieri Ten Haag. E poi il PSG, che si è già fatto sotto. Non preoccupano invece - sempre secondo i colleghi di CM - i fattori legati all'ingaggio: piuttosto il club bianconero sta studiando con sempre più attenzione anche tutto ciò che può riguardare la gestione del giocatore, pure fuori dalle dinamiche tecniche o tattiche. Il lavoro per Antony, insomma, è entrato nel vivo. La Juve vuole provarci fino alla fine.