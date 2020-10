Aspettando l'esito dei nuovi tamponi che se dovessero risultare negativi permetteranno di sciogliere la bolla nella quale sta lavorando la Juventus per rimanere in isolamento, la squadra oggi ha lavorato e in gruppo si è rivisto anche Federico Bernardeschi, che ha ripreso a lavorare parzialmente con i compagni dopo il problema muscolare. Ecco il report ufficiale: "Continua nel periodo di sosta del Campionato la preparazione della Juventus, che si è ritrovata in campo oggi per un allenamento pomeridiano. Il gruppo, come sempre agli ordini di Mister Pirlo, ha lavorato con la palla, focalizzandosi sui possessi, per poi disputare l’ormai consueta partitella. Federico Bernardeschi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Domani la seduta di lavoro è prevista al mattino".