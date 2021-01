Dal sito Juventus.com



Dopo un meritato giorno di pausa, i bianconeri, rientrati da Reggio Emilia nella notte di mercoledì con la Supercoppa vinta contro il Napoli, hanno ripreso a lavorare, per ripartire al meglio anche in campionato, domenica alle 12.30 contro il Bologna all'Allianz Stadium.



La squadra si è ritrovata oggi, in tarda mattinata, al Training Center per svolgere una seduta dedicata a possessi ed esercitazioni.



Bentancur, Chiesa, Demiral e Frabotta come da programma hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata.



Dybala continua il percorso fisioterapico prestabilito.