DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Bianconeri di nuovo in campo questa mattina al Training Center per continuare la preparazione della prossima sfida di campionato, prima della sosta per le Nazionali.



Domenica all’Allianz Stadium, alle ore 15.00, arriverà il Benevento e la Juve vorrà chiudere il mese di marzo con una vittoria.



La squadra, per arrivare pronta alla sfida contro la formazione campana, nella sessione odierna si è focalizzata su possessi palla ed esercitazioni tattiche per concludere l’allenamento con la partitella.



Domani appuntamento sempre nella tarda mattinata al Training Center per una nuova giornata di lavoro.