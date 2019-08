#Under17, primo giorno di lavoro a Vinovo per i ragazzi di mister Pedone

https://t.co/x18kTjRtt6 pic.twitter.com/JOThb9jZj3 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 4, 2019

L'estate ​è finita, anche per la Juventus U17. Dopo la prima squadra, l'U23, la Primavera e la Women, anche gli "Allievi" tornano in campo, per il ritiro in vista dell'inizio di stagione. La Juventus ha infatti pubblicato una foto con le immagini del primo giorno di allenamento che, come un primo giorno di scuola, ha dato la possibilità alla squadra di Francesco Pedone di cominciare a conoscersi.