La Juventus continua il programma di allenamenti individuali alla Continassa. Si sono presentati in molti questa mattina al JTC, come Buffon, Bonucci, Bernardeschi, Pjanic, De Sciglio e Demiral, che ha svolto lavoro personalizzato di riabilitazione, in seguito alla rottura del crociato riportata a gennaio. Ancora non rientrati a Torino Rabiot e Higuain. La situazione del Pipita è arcinota, ma stando a quanto riporta Sky Sport, il club bianconero ha mostrato comprensione per quanto riguarda la sfera privata della vicenda, ovvero la sua permanenza in Argentina al fianco della madre malata di cancro. Il centrocampista francese, invece, al momento si trova in Costa Azzurra, dove valuta anche il futuro in bianconero. Nonostante gli allenamenti siano facoltativi (in attesa della decisione del Cts sulle attività di squadra), la Juventus si sarebbe aspettata il rientro di Rabiot, come fatto da tutti gli altri giocatori all’estero.