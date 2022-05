Dal sito ufficiale della Juve:Laè tornata ad allenarsi questa mattina alladopo aver usufruito di due giorni di riposo post finale di Coppa Italia.All’orizzonte è in programma l’ultima sfida casalinga della stagione, l’ultimo match all’Allianz Stadium. I bianconeri scenderanno in campo lunedì sera alle 20.45 contro la(ultimi biglietti disponibili qui ), nella penultima giornata di campionato.Nella sessione di oggi il gruppo si è concentrato principalmente su esercitazioni sul possesso palla prima di chiudere con una partitella.Domani allenamento programmato per il mattino. A seguire Misterincontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Appuntamento alle 13.30, LIVE su Juventus TV.