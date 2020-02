La Juventus ha ripreso ieri gli allenamenti, senza soste dopo la sconfitta di Verona. Così, i bianconeri si sono trovati nel pomeriggio di ieri alla Continassa per puntare direttamente alla sfida di giovedì in Coppa Italia contro il Milan. Oggi, invece, l'allenamento è previsto per la mattinata, con il gruppo che si presenterà davanti a Maurizio Sarri senza Douglas Costa. Infatti, le condizioni del brasiliano verranno monitorate proprio in data odierna, con gli accertamenti e gli esami che diranno per quanto tempo Sarri dovrà fare nuovamente a meno di Douglas.