Dirige il coro Tek pic.twitter.com/VdEsSprd27 — JuventusFC (@juventusfc) July 15, 2023

Tutti in piedi per Carlo. Un momento simpatico quello vissuto questa mattina alla Continassa, dove laè tornata ad allenarsi disputando anche una partitella in famiglia. Dagli spalti, infatti, si è levato un coro per il terzo portiere bianconero, con Wojciechnei panni di un... "direttore d'orchestra". Qui sotto il video condiviso sui social dal club.