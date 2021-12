La Juventus è una delle squadre più corrette di questo campionato: solo 36 cartellini gialli e nessuna espulsione in 19 partite di Serie A, un dato identico a quello dell'Inter, e solo Milan e Salernitana hanno ricevuto meno sanzioni disciplinari. Nessuna squalifica ancora dunque per i bianconeri, che entreranno nel 2022 con due giocatori diffidati:Quest'ultimo peraltro è ancora infortunato fino almeno a metà gennaio, quindi il solo Cuadrado per ora gioca con questa spada di damocle. A partire dalla sfida contro il Napoli dell'Epifania.