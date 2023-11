e a tornarci, ieri durante l’Assemblea degli Azionisti, è stato il presidente della, Gianluca. In particolare, sono due i passaggi importanti del suo discorso: “La Juventus ha semplicemente fatto quanto fatto dalle altre 9 squadre. Ha mandato una richiesta di recedere da questo contratto, il progetto Superlega: un contratto firmato dove nelle 48 ore successive è stato abbandonato. Laha scritto e deciso di uscire da questo contratto”.La situazione è nota, grazie anche ai comunicati ufficiali degli scorsi mesi: la Juventus ha chiesto di uscire dal progetto Superlega. Ha chiesto, non è uscita. Questo perché per ufficializzare l’uscita dal progetto, per vincoli contrattuali, devono essere gli altri club ad accettare: nello specifico,Continua il presidente bianconero: “, come qualunque altro attore, prenderà atto delle decisioni e dopo un attento esame della sentenza, attesa da tutti i player dell'industria del football europeo,”.Così, la situazione sembra essere ancora più chiara. Per il 21 dicembre è calendarizzata – ma potrebbe ancora slittare -,nella gestione delle competizioni. Sentenza che, in sintesi, darà ragione all’Uefa cristallizzando la situazione, oppure darà il via ad una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio.