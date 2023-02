In attesa del match di campo, la prossima partita legale dellasi giocherà aldi. Come sappiamo, ilnon entra nel merito delle sentenze, ma solo nella forma: è il terzo grado di giudizio della Giustizia Sportiva e si analizzano eventuali vizi di forma o procedurali del processo.La Juventus ha annunciato di volervi ricorrere e ha trenta giorni di tempo dalla pubblicazione delle motivazioni, che è avvenuta il, quindi la documentazione dovrà arrivare al Collegio entro martedì 1° marzo. Il Collegio di Garanzia, a quel punto, stabilità l’ammissibilità del ricorso e nel caso lo ritenga ammissibile (è molto probabile, se non certo che lo riterrà tale), fisserà una data per l’udienza nella quale esaminerà il ricorso. Cosa decide? Può annullare la sentenza o confermarla. Come racconta Tuttosport, è del tutto impossibile fare previsioni. Come hanno spiegato molti avvocati e giuristi, la sentenza dellaEcco, cosa succederebbe nel caso in cui la sentenza venisse ribaltata? Se il Collegio, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, ritenesse non sufficientemente argomentata la penalizzazione rientrerebbe nel terzo caso, rimanderebbe la sentenza alla Caf perché spieghi meglio, riscrivendo parzialmente le motivazioni. Potrebbe essere ridotta la penalità, è un’ipotesi, ma potrebbe anche confermare i 15 punti ma con una argomentazione più efficace.