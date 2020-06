Gigi Buffon è stato il migliore in campo per la Juve contro il Napoli. La Gazzetta dello Sport lo premia con un sette in pagella e commenta: "Buffon migliore in campo dice tutto della pericolosità della Juve. Buffon invece di Ronaldo e Dybala che dalle parti di Meret non arrivano quasi mai (e non soltanto per colpe personali). Gigi, aiutato due volte dal palo, ritorna SuperGigi come ai vecchi (bei) tempi: è quasi miracoloso su Demme ed Elmas, vola come un gatto sul tiro da fuori di Insigne, si mostra reattivo anche su Politano. Ma s’è capito che non è il porta il problema di Sarri: c’è una lunga lista da affrontare prima. Da come parla in campo, quasi allenatore aggiunto, chissà che Buffon non abbia qualche suggerimento anche per il suo tecnico".