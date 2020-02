di LB

La Juve di Maurizio Sarri è ancora piena di problemi. Chi sperava di vedere il "bel gioco", marchio di fabbrica dell'allenatore toscano, è rimasto fino ad ora deluso. Qualche partita spettacolare si è vista ma di contro sono arrivati anche diversi schiaffoni, due consecutivi in trasferta. Uno di questi contro il Napoli battuto in casa pure dal Lecce. Insomma, di lavoro da fare ce n'è parecchio. Il tecnico bianconero deve gestire una rosa che - parole sue - dovrebbe cambiare 7-8 componenti per essere a sua immagine e somiglianza. "Sono io che mi devo adattare", disse un paio di settimane fa. Ma a forza di compromessi i nodi stanno venendo al pettine.



MODULO - Primo tra tutti il modulo: Sarri non può lavorare su un singolo sistema di gioco: 4-3-3 e 4-3-1-2 vengono alternati di partita in partita e, spesso, anche durante la gara stessa. Un progetto tattico confusionario sul quale pesano anche le responsabilità di chi questa squadra l'ha costruita, Fabio Paratici. Senza Douglas Costa Sarri è "condannato" a giocare con il 4-3-1-2 eppure fino ad oggi nessuno ha convinto nel ruolo di trequartista, né Ramsey nè Bernardeschi. Sarri, poi, si lamenta di non avere "doppioni" con cui poter far turnover. Una peculiarità del suo calcio a cui, evidentemente, non si è pensato quando è stata costruita la squadra.



DIFESA - Poi c'è la fragilità difensiva: 23 gol subiti fin'ora in campionato e tanti di questi, 18, subiti da posizione di vantaggio. Un problema sia tattico che psicologico. Perché la Juve quando deve difendere dentro l'area ha problemi ma allo stesso tempo quando va avanti pensa, inconsciamente, di aver già vinto la partita. Sarri ne ha parlato con la squadra alla Continassa ma è un problema che persiste e va avanti di settimana in settimana.



ATTACCO - Poi ci sono i mal di pancia degli attaccanti che sono pochi e giocano sempre ma che rispetto a inizio stagione patiscono di più l'alternanza. Sia Higuain che Dybala prendono male le sostituzioni, forse memori di ciò che Sarri disse su Ronado. "E' normale che chi esce sia arrabbiato", vero ma alla lunga l'alternanza continua sembra avere forti ripercussioni anche sul morale dei giocatori che adesso, quando entrano, non fanno più la differenza come nei primi mesi. E anche in questo caso togliere l'uno per l'altro significa dare alla squadra una impostazione totalmente diversa, costringendola ancora una volta a cambiare. A inizio stagione era un fattore sorpresa, ma ora la Juve è diventata prevedibile anche così. I nodi stanno venendo al pettine.