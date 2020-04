1









La Juventus aspetta che si apra il mercato per cominciare a ridisegnare la propria squadra in vista della prossima stagione. Ed il centrocampo sembra essere, al momento, il reparto che subirà più trasformazioni, con tanti possibili nomi in entrata ed altrettanti in uscita. Su tutti, si è acceso il canale di comunicazione con il Barcellona per Arthur, che porterebbe quindi un innesto in più per Sarri: rischia quindi, di lasciare Torino Miralem Pjanic. Nel video un confronto tra i due giocatori.